حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بحبس ٣ عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط ٣ عاطلين، لهم معلومات جنائية، أثناء استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وعثر بحوزتهم على ٦ بطاريات سيارة مجهولة المصدر.وبمناقشتهم اعترفوا بأن البطاريات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة، مبررين ذلك بمرورهم بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.