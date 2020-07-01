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محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيف تعرف فاتورة الكهرباء عبر خدمة الاستعلام منزليًا؟

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:40 ص
خدمة FawryPay
خدمة FawryPay
الدستور
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يستعرض لكم "الدستور" فى هذا التقرير كيفية معرفة فاتورة الكهرباء للتسهيل على المواطنين عناء البحث، لدفع الفواتير بأسهل طريقة.

وتقدم الشركة القابضة خدمة الاستعلام ودفع فواتير الكهرباء من المنزل، من خلال خدمة الدفع FawryPay الملحقة بالموقع الإلكتروني للشركة، جاء ذلك من خلال التعاون بين شركة فوري والشركة القابضة للكهرباء.

كيفية معرفة فاتورة الكهرباء

- اختيار المواطن المحافظة التى يتواجد بها سواء كان منزلًا أو نشاطًا.

- اختيار الفرع التابع وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

- تسجيل رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على أمر إظهار الفاتورة.

في حالة عدم ظهور الفاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح وكذلك رقم الاشتراك مرة أخرى.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن في 9 يونيو الماضي عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، على النحو التالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرشًا بدلا من بسعر 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشًا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.

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