«القابضة للطيران»: ملتزمون بتنفيذ اشتراطات كل دولة

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم استئناف الطيران لـ29 وجهة، مشيرا إلى أن غدا يبدأ انطلاق 14 رحلة لوجهات مختلفة لدول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن نسبة التشغيل لا تتعدى 30%.وأوضح أنه مسموح بإشغال الطائرة بالكامل عدا آخر صفين للحالات الطارئة، وإذا كان أحد المسافرين حالته الصحية لا تسمح بارتداء الكمامة طول الرحلة سينتقل لهذ هالمنطقة.ولفت إلى أن كل دولة لها اشتراطات مختلفة، منها طلب إقرارات أن المسافر لم يكن مخالطا لمصاب كورونا، ومنها تطلب تحليل pcr، مردفا: "الشركة مسئولة عن تنفيذ هذه الاشتراطات، ولا يسمح للراكب بصعود الطائرة إلا إذا كانت الاشتراطات مستوفية".