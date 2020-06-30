ماجد عبدالفتاح: مصر حريصة على عدم الإضرار بعلاقاتها مع إثيوبيا

قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك إنجازا مصريا عربيا سودانيا في وضع ملف سد النهضة على طاولة مجلس الأمن، موضحًا أن هناك قوة كانت تعمل بشكل مكثف لمنع مناقشة مفاوضات سد النهضة فى المجلس، مشددًا على أن ما تم أمس، يعد إنجازا ونجاحا لمصر.وأضاف ماجد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر حريصة حتى الآن بعدم الإضرار بإثيوبيا، لذلك لم تتضمن مطالبات مصر فى مجلس الأمن أى قرارات عقابية تجاه تعسفها فى مفاوضات سد النهضة.وأكد أنه حال عدم تعاطي الجانب الإثيوبي تجاه المناشدات المصرية بمجلس الأمن، ستنتصر الشرعية الدولية وتطبيق القوانين الدولية المرعية والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها من الأطراف كافة.وشدد على أن جامعة الدول لا تسعى للمواجهة، بل لحماية حقوق الشعبين المصري والسوداني، والدول العربية متوحدة مع مصر في هذه القضية ولا يوجد أي اختلاف"د.ولفت المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن وجود الأمم المتحدة ومراقبين دوليين مهم فى مفاوضات سد النهضة، كون ذلك يصب فى مصلحة الجانب العربي.