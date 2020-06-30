«صحة السويس»: 3 وفيات و55 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 3 أشخاص.وأعلنت مديرية الصحة والسكان في السويس، في بيان لها، أن ثلاثة مرضى توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما كشفت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية إيجابية إصابة 55 حالة جديدة موزعة على المستشفيات، وجرى عزل الحالات البسيطة في منازلها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيرها.وتواصل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة في السويس، والمكونة من ممثل عن المحافظة ومدير الصحة، زياراتها اليومية للمستشفيات لتفقد سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض، لحمايتهم أثناء حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.