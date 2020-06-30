خالد العناني: الطلب كبير على مصر سياحيا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم بيع حوالي 700 تذكرة في أول أيام افتتاح قصر البارون، فضلا عن ممثلي الإعلام ووكالات الأنباء، الذين دخلوا مجانا حيث سمح لعشر وسائل إعلامية بالدخول.ولفت العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن غدا تصل أول طائرتين لشرم الشيخ والغردقة تحمل سياحا.وأضاف: "الطلب كبير على مصر سياحيا من الدول التي سمحت بالسياحة الخارجية، خاصة أن مصر لم تفتح سوى الـ3 محافظات الخالية من الإصابات والأكثر أمانا".