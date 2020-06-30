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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إلغاء الرحلة الجوية القادمة من سويسرا إلى مطار مرسى علم (خاص)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:42 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بمطار مرسى علم الدولي عن إلغاء وصول الرحلة الجوية القادمة من سويسرا إلى المطار، الخميس المقبل، والتي كان من المقرر لها أن تقل 150 سائحا سويسريا لزيارة المعالم السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر، عقب عودة حركة الطيران إلى المطارات المصرية بدءا من الغد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم استعدت لاستقبال الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" بعد عودة حركة الطيران، عقب تعليق استغرق أكثر من 3 أشهر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن سلطات مطار مرسى علم قامت خلال فترة تعليق الرحلات الجوية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت وصالات السفر والوصول، مؤكدا أنه سيتم اتباع توصيات وإرشادات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، عبر استخدام التباعد الاجتماعي بين المسافرين أثناء عمليات إجراءات السفر والوصول، لضمان سلامة وحماية المسافرين والعاملين بالمطار.

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