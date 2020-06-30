عبد الفتاح: اجتماع لـ«خماسية الجامعة العربية» لمتابعة ملف سد النهضة بعد قليل

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن اللجنة الخماسية التى شكلت من الجامعة العربية سوف تجتمع مع الأمين العام للامم المتحدة بعد نصف ساعة من الآن، من أجل تنسيق المواقف وأن لا ينفرد الاتحاد الإفريقي بملف سد النهضة، وضمانا لكافة الحقوق العربية والتى تجتمع على ضفاف نهر النيل.وأضاف خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن اللجنة ستطلب من الأمين العام للأمم أن يتدخل على المستوى الفنى والسياسى، مضيفا: "الأمم المتحدة دائمًا ما تنادي بتفادي النزاعات وإعطاء الإنذار حال ذلك، ومصر أعطت الإنذار المبكر منذ فترة وأمس أعطت إنذار آخر".وأكد المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الكرة فى ملعب الاتحاد الإفريقى الآن، ونطالب بمشاركة خبراء مياه من الأمم المتحدة فى مفاوضات سد النهضة، وتابع: "لابد أن تسير مفاوضات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة معًا".وأكد "عبد الفتاح" أن مصر والسودان متفقتان على أن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين، ومتطابقان تمامًا.