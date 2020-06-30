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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبد الفتاح: اجتماع لـ«خماسية الجامعة العربية» لمتابعة ملف سد النهضة بعد قليل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:40 م
سد النهضة
سد النهضة
سناء إسماعيل
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قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن اللجنة الخماسية التى شكلت من الجامعة العربية سوف تجتمع مع الأمين العام للامم المتحدة بعد نصف ساعة من الآن، من أجل تنسيق المواقف وأن لا ينفرد الاتحاد الإفريقي بملف سد النهضة، وضمانا لكافة الحقوق العربية والتى تجتمع على ضفاف نهر النيل.

وأضاف خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن اللجنة ستطلب من الأمين العام للأمم أن يتدخل على المستوى الفنى والسياسى، مضيفا: "الأمم المتحدة دائمًا ما تنادي بتفادي النزاعات وإعطاء الإنذار حال ذلك، ومصر أعطت الإنذار المبكر منذ فترة وأمس أعطت إنذار آخر".

وأكد المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الكرة فى ملعب الاتحاد الإفريقى الآن، ونطالب بمشاركة خبراء مياه من الأمم المتحدة فى مفاوضات سد النهضة، وتابع: "لابد أن تسير مفاوضات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة معًا".

وأكد "عبد الفتاح" أن مصر والسودان متفقتان على أن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين، ومتطابقان تمامًا. 

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