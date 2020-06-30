رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: مسيرات وقطع للطرق احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:37 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
أ ش أ
طباعة
شهدت عدة مناطق لبنانية مظاهرات ومسيرات احتجاجية انطوت على قطع للطرق والشوارع، تنديدًا بالتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لاسيما الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والانقطاع الممتد للكهرباء في معظم أرجاء البلاد أغلب أوقات اليوم.

واستخدم المتظاهرون الإطارات المشتعلة والأحجار والعوائق المختلفة، وفي بعض المناطق سياراتهم الخاصة، وصناديق النفايات مع إشعال النار فيما تحتوي من قمامة لترتفع سحب الدخان الأسود في عدد من المناطق، لاسيما العاصمة بيروت.

وشملت الاحتجاجات ومظاهر قطع الطرق، عددا من الأوتوسترادات الدولية والشوارع الرئيسية، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة والقوى السياسية اللبنانية، محملين إياهم مسئولية موجة الغلاء الكبيرة التي تضرب البلاد، وارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء لما يزيد عن 20 ساعة يوميا.

وقال المتظاهرون إن الارتفاع اليومي في سعر صرف الدولار، يقابله غلاء يومي في أسعار السلع والمستلزمات، ومن بينها السلع والمنتجات الأساسية والضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي حدا بعدد من أصحاب المحال التجارية إلى غلق متاجرهم كونهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة جراء فارق سعر الصرف في شراء وبيع البضائع.

ويشهد لبنان منذ أيام أزمة كهرباء قاسية وغير مسبوقة، بلغت حد الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي جراء عدم وجود كميات كافية من الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء التي لا يكفي إنتاجها في أفضل الحالات والحدود القصوى لتوفير الكهرباء في البلاد، فضلا عن النقص الحاد في الديزل أويل (المازوت) على نحو يحول دون عمل المولدات الكهربائية التي يعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة، الأمر الذي غرقت معه معظم مناطق البلاد في ظلام دامس لاسيما في غضون اليومين الماضيين.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما ما يتعلق بالنقص في المحروقات والمشتقات النفطية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك أزمات في العلاج والأدوية والقمح والخبز وغيرها، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات بصورة كبيرة على وقع التدهور الشديد في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي والذي بلغ مستويات غير مسبوقة.

موضوعات متعلقة

الصحة: 81 وفاة و1557 إصابة جديدة بكورونا

«القومي للبحوث»: لقاح و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الصحة: 81 وفاة و1557 إصابة جديدة بكورونا

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن الشهيد هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

الوجه الآخر لـ نجيب محفوظ.. كان متشددًا وحرم ابنته من رقص الباليه

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

رابط الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي 2020 بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»

«عواض» يعتمد نتائج مسابقات ليالي رمضان بقصور الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

«التشكيليين» تنفي حزمة شائعات.. وتؤكد: جار تخصيص شقق للأعضاء من الإسكان