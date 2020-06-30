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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:36 م
حبس خادمة
حبس خادمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمنطقة التجمع، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وأقرت المجنى عليها باستضافتها لمتهمة لتنظيف شقتها، وفور انتهائها من عملها تفاجأت باختفاء مصوغاتها الذهبية التى تقدر بـ٤٠ ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع بسرقة خادمة مصوغات ذهبية من شقة بمنطقة التجمع، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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