تسجيل 240 إصابة جديدة بكورونا بإقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراقي، الثلاثاء، تسجيل 240 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن الوفيات ارتفعت جراء فيروس "كورونا" في مدن الإقليم إلى 207 حالات، والإصابات إلى 6144.وأشارت إلى أنها أجرت (1852) فحصًا جديدًا، مبينة أن النتائج أظهرت إصابة (240) شخصًا جديدًا بفيروس "كورونا" المستجد في جميع مناطق الإقليم، لافتة إلى شفاء (88) مصابًا، بينما يواصل 4082 مصابًا علاجهم في المستشفيات.