المسماري يجدد تحذيره للمجتمع الدولي بشأن خطورة الوضع في ليبيا

وجّه الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، رسالة تحذيرية إلى المجتمع الدولي بشأن الوضع في ليبيا، وقضية حظر تصدير السلاح.وقال "المسماري"، مساء اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة سبوتنيك الإعلامية: "أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدأوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك".وحول قضية حظر السلاح، قال المسماري: "على حد علمي هناك مخاطبات متبادلة بين مجلس النواب ومجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا ولم نرَ أي نتائج حتى الساعة".وأضاف: "دائما البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج".