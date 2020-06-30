«مصر للطيران» تنظم رحلات مباشرة إلى مدينتي مدريد وبرشلونة

أعلن مكتب مصر للطيران في مدريد وكذلك سفارة جمهورية مصر العربية تنظيم رحلات مباشرة إلى مدينتي مدريد وبرشلونة.وتسير شركة مصر للطيران رحلاتها بشكل منتظم إلى ٣٠ مطارا دوليا بشكل مبدئي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، ومنها الطيران المباشر إلى مدينتيّ مدريد وبرشلونة، وفقا لبيان المكتب.وأوضح البيان أنه يتعين على المواطنين الراغبين في السفر من وإلى مصر التواصل مباشرةً مع شركة مصر للطيران لحجز التذاكر، وتوجيه أي استفسارات في ذلك الشأن فيما يتصل بالإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.