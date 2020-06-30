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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وائل الإبراشي: المصريون استردوا وطنهم المخطوف في 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:19 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ثورة 30 يونيو خلصت مصر والمنطقة العربية من مخطط جماعة الإخوان الإرهابية والمخططات الخارجية الرامية إلى تفكيك الدولة المصرية.

وشدد، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، على أن حماية الدولة المصرية لم تكن بالأمر السهل كما يتصور البعض، خاصة أن من يدير الجماعة الإرهابية كان خارج حدود الوطن.

وأضاف أن ما يحدث فى ليبيا الآن يكشف مدى أهمية ثورة ٣٠ يونيو فى التخلص من الجماعة الإرهابية وإنقاذ الوطن، مشيرًا إلى أن مصر منذ 30 يونيو إلى الآن حققت إنجازات عدة في الجانب المعيشي والاقتصادي والسياسي للدولة المصرية.

وأكد "الإبراشى"، أن ما يحدث فى ليبيا الآن كان يراد له أن يحدث بمصر، عندما كانت الجماعة تحتل الميادين فى "رابعة والنهضة"، ولكن العائلة المصرية رفضت ذلك وكانت هي البطل فى ثورة 30 يونيو التى خلصت الوطن من مخطط التفكيك، وتابع: "وقوف مصر صامدة وقوية يحير الأعداء".

وشدد "الإبراشى"، على أن دعم ومساندة المواطن المصرى لثورة 30 يونيو، من أجل استرداد الوطن المخطوف، وثم تحمله نتائج الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من تجاوز أزمة جائحة كورونا، وعلى الجميع أن يتخيل شكل الدولة المصرية الآن لو تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية التى لا يؤمن عناصرها بالعلم والنشيد الوطنى ولا الحدود بل هم يدعمون التنظيم الدولى.

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