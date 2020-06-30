خالد أبو بكر: مرسي ألقى أغبى خطاب في العالم وذهب بلا رجعة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن 30 يونيو ثورة شعبية، وتحركت القوات المسلحة تلبية لنداء الشعب.وأضاف أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "الجيش تحرك في 30 يونيو تلبية لنداء الشعب، الإخوان أغبياء، ربنا كتب عليهم الغباء في كل تصرفاتهم، حيث ألقي مرسي أغبى خطاب في العالم ومن هناك ذهب في طريق اللارجعة".وروى خالد أبو بكر تفاصيل تواجده في مدينة الإنتاج الإعلامي في ليلة 30 يونيو، قائلًا: "اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية آنذاك كان حريصا على سلامة الإعلاميين.. حتى جاء طوق النجاة وكتب علينا تار بيننا وبين الإخوان مدى الحياة.. دفعنا ثمن كبير جدًا.. بيان 3 يوليو الأهم في تاريخ مصر الـ 30 عامًا الماضية".