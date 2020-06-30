بريطانيا تسجل 155 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 43،730 شخص بعد تسجيل 155 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية بأن هناك تحسّنًا طفيفًا في أعداد الوفيات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الوفيات الثلاثاء الماضي، 171 حالة، ما يشير إلى أن مرحلة تفشي المرض مازالت تواصل الانخفاض بشكل عام في جميع أنحاء البلاد.كما أشارت الصحيفة إلى الرأي الذي يقول إن العدد الحقيقي لإجمالي وفيات كورونا داخل المملكة المتحدة يفوق الـ54 ألف حالة، بناءً على مقارنة مع متوسط الأعداد على مدار السنوات الخمس الماضية.يٌذكر أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أعلنت أمس، عن تسجيل 669 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 312،654 شخص.