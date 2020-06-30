الأردن تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1132 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، حسب وكالة الأنباء الأردنية: إن الحالات الأربع الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 882 حالة.