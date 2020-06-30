الأردن تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:09 م
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1132 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، حسب وكالة الأنباء الأردنية: إن الحالات الأربع الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 882 حالة.
وقال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، حسب وكالة الأنباء الأردنية: إن الحالات الأربع الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 882 حالة.