رئيس حزب الشعب الجمهورى: 30 يونيو استعادت الهوية المصرية

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يتشابه اسمه مع حزب بتركيا ولكننا أخذناه تبركا لأنه هو الذي أنهى الفاشية الدينية بتركيا وحكمها لعقود طويلة وإذا كان الاسم يسبب قلقًا للإخوان.وأضاف خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة" أن ثورة ٣٠ يونيو حققت أهم أهداف الحزب وهو استعادة الهوية المصرية لأننا كنا ننزلق لمنحدر شديد الخطورة وألا يتغير النظام الجمهوري تصبح مصر دولة خلافة، مؤكدا أن الحفاظ على الهوية المصرية هو أهم أهداف الحزب.وتابع، أن ثورة ٣٠ يونيو حققت أهم إنجازات الثورة وهو استعادة الدولة، مشيرا إلى أنه هو كان المقصود بواحد من المعادى في الخطاب المشهور للمعزول محمد مرسى، ونجح المصريون في الانتصار على الفاشية الدينية.