النائب العام الأسبق عن فترة حكم المعزول: لم أشعر يومًا بأنني أمام رئيس

قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن الشعب المصري والقضاء المصري شهدا أيامًا سوداء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.وكشف المستشار عبدالمجيد محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، في الذكري الـ7 لثورة 30 يونيو، عن أول كلمات قالها لمرسي في الاتحادية قبل حلف اليمين.وأضاف: "قلت له أنت كنت في السجن لما ارتكبته من جرائم، لكن إرادة الله أن تصل للاتحادية"، ولفت إلى أنه جمعته مع المعزول لقاءات عدة، لن يشعر في أي منها بأنه أمام رئيس جمهورية.وواصل: "هذه جماعة مكانهم طول عمرهم السجون نتيجة إجرامهم، ثم فجأة يجدون أنفسهم في مكان غير طبيعي بالنسبة لهم، كان لا بدّ أن يسقطوا".واختتم النائب العام الأسبق تصريحاته المتلفزة قائلًا: "كانت تتم المعاملة معهم بمقتضى القانون، فقط، أتحدى أن يقول أي شخص منهم إنه تعرض لإهانة أو تعذيب، لكنهم ارتكبوا جرائم في الاتحادية وجرائم عنف معنوي في حق القضاة أقذع الألفاظ ضد القضاء والنائب العام، وظهرت المقولة المتدنية بزعم الشعب يريد تطهير القضاء".