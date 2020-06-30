مراجعات مجانية فى علم النفس لطلاب النور للمكفوفين بالفيوم (صور)

تفقد محمد عبدالله، وكيل مديرية التعليم بالفيوم، المراجعات المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، بمدرسة النور للمكفوفين بالفيوم، بحضور الدكتورة كريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وفريق العمل المعاون لها والعلاقات العامة بالمديرية، وذلك أثناء مراجعة مادة علم النفس، حيث يتم تقديم المراجعات للطلاب بالمجان.أشاد وكيل تعليم الفيوم، بالجهد المتميز المبذول في العمل، وتقدم بالشكر لفريق العمل بالتربية الخاصة، كما قام بتحفيز طلاب النور للمكفوفين بضرورة الجد والاجتهاد من أجل النجاح والتفوق.ناقش الطلاب والطالبات حول أي صعوبات أو معوقات خلال فترة أداء الامتحانات، مشددا على ضرورة حلها فورا، مطالبا بتطهير وتعقيم مقر اللجنة وكذلك ارتداء الكمامة، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.