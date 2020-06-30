رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 16 وفاة و1293 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:43 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 16 وفاة و1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5131، والإصابات إلى 199 ألفا و906 حالات.

وحسب الإحصائيات التي نشرتها الوزارة، ارتفع عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 173 ألفا و111، إثر تسجيل 1302 حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا 3 ملايين و381 ألفا و650 اختبارا.

وفي تعليقه على الإحصائيات الأخيرة، قال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر": إن "عدد الإصابات أقل من يوم الإثنين بـ81 حالة، وهو قريب من عدد المتعافين".

وتشهد تركيا تراجعًا في مؤشر الإصابات بعد أن شهد سابقًا ارتفاعات جديدة.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في أعداد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

موضوعات متعلقة

مفاجأة في «قطعة فهم» إنجليزي الشهادة الثانوية

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

«العدل جروب» تلغي الجزء الثاني لـ«بـ100 وش»

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي 2020 بالتفصيل

تعاون إماراتي أمريكي في البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف أنقاض مبانٍ غريبة على المريخ

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

«عواض» يعتمد نتائج مسابقات ليالي رمضان بقصور الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

«التشكيليين» تنفي حزمة شائعات.. وتؤكد: جار تخصيص شقق للأعضاء من الإسكان

«المقام العالى».. الخميس المقبل «أونلاين»