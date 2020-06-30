«القومي للبحوث»: لقاح و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

قال محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث إن هناك نتائج مبشّرة للوصول لعلاج ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأكد أحمد علي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، وجود لقاح و3 أنواع من الأدوية من إنتاج المركز القومي للبحوث لعلاج فيروس كورونا، مشددًا على أنه لن يتم الإعلان عن أسماء تلك الأدوية واللقاح إلاّ بعد إجراء التجارب السريريّة.