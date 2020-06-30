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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسيير 3 رحلات لنقل 382 راكبًا إلى دبى غدًا (خاص)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:29 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي، عن تسيير شركة مصر للطيران، غدا الأربعاء، 3 رحلات إلى مطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب موافقة سلطة الطيران المدني الإماراتي على استقبال رحلات الشركة الوطنية المنتظمة من القاهرة بعد تحقيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، في أول أيام عودة التشغيل الرسمي بالمطارات المصرية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران ستسير 3 رحلات يومية بين مطاري القاهرة ودبي خلال الأسبوع الأول، لافتا إلى وجود خطط لزيادة تلك الرحلات طبقا لنسب الحجز وإقبال الركاب على السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع أنه ستقلع غدا من مطار القاهرة 3 رحلات تقل 382 راكبا متجهين إلى مدينة دبي، وذلك بعد استيفاء كل متطلبات السلطات الإماراتية.

وكان الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قد أعلن عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو 2020، حيث ستسير 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة إفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من الأول من يوليو واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر.

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