تعليق حظر التجوال في المهرة اليمنية

أقرّت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة اليمنية تعليق حظر التجوال حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس "كورونا".وشددت المحافظة- في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء- على الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" بالمنافذ والنقاط الأمنية، ومنع التجمعات البشرية.وكانت اللجنة قد ناقشت اليوم،برئاسة أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، تقرير مكتب الصحة عن الحالة الوبائية ومدى نجاح الإجراءات الاحترازية المتخذة في عموم المديريات والمنافذ والنقاط الأمنية، والصعوبات التي واجهت جهود التصدي للجائحة.