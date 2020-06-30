سفير أوزبكستان يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

قدم سفير أوزبكستان بالقاهرة، أبييك عارف عثمانوف، اليوم الثلاثاء، التهنئة لمصر الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مضيفًا أن أوزبكستان وسفارتها بالقاهرة تفتخر بالملايين من المصريين العظماء الذين خرجوا إلى الشوارع في 30 يونيو عام 2013.وقال عثمانوف، في بيان نُشر على صفحة فيسبوك، إن الأمة المصرية صنعت التاريخ مرة أخرى، واستعادت عزتها الوطنية وهويتها لإنقاذ الدولة والمنطقة من الفوضى وعدم اليقين، مشيدًا بدور المصريين الذين كتبوا فصلا جديدا لمصيرهم، ووقفوا بحزم لحماية الأمن القومي ودعمهم للاستقرار والتنمية.وأعرب عن إعجابه بالمشروعات التي تم تنفيذها في مصر في الست السنوات الماضية، مؤكدا أن هذه الإنجازات المهمة تحققت تحت القيادة الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مجالات السياسة الخارجية والصناعة والتعليم والشباب والعلوم والطيران والسياحة والإسكان والبنية التحتية، وهو ما أسهم في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في مصر.