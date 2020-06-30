«عواض» يعتمد نتائج مسابقات ليالي رمضان بقصور الثقافة

اعتمد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نتائج المسابقات الفنية والثقافية المتنوعة التي نظمتها الهيئة "أونلاين" عبر إداراتها المختلفة خلال فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية 2020، على قناتها الرسمية عبر اليوتيوب وموقعها الإلكتروني.بلغ عدد المسابقات 9 مسابقات فنية وثقافية للطفل والمرأة والشباب والكبار وهي "حكاية وفزورة، معلومة وأثر، شباب لهم تاريخ، شخصيات ورموز من القرية المصرية، نساء فاعلات، بيوت مضيئة، كل يوم خطوة، أفضل سيناريو فيلم روائي قصير عن كورونا، مبدعون أونلاين في المجالين الأدبي والفني: (الشعر، القصة القصيرة، المقال، الرسم، العزف والموسيقى)، بإجمالي جوائز قدره 42،300 ألف جنيه وشهادات تقدير.مسابقة "شباب لهم تاريخ" فاز بها كل من: مؤمن محمد حامد عبد العظيم "محافظة القاهرة" المركز الأول، مادونا روماني موريس مقار "محافظة أسوان" المركز الثاني، روان سيد أحمد إسماعيل "محافظة السويس" المركز الثالث، وحصل 7 متسابقين آخرين من المركز الرابع وحتى العاشر على شهادات تقدير وهم: فوزية محمد حسام الدين عبد الحميد "محافظة القاهرة" المركز الرابع، أسامة أشرف الحسيني التابعي "محافظة الغربية" المركز الخامس، إيمان صابر محمد صابر البيدق "محافظة دمياط" المركز السادس، عمرو نصر حسن أحمد محافظة "القاهرة" المركز السابع، شروق علي أحمد رشدي "محافظة القاهرة" المركز الثامن، ياسمين محمود عبد العزيز "محافظة الجيزة" المركز التاسع"، ياسمين مصطفى راشد حسن "محافظة الدقهلية" المركز العاشر.وفاز بمسابقة "شخصيات ورموز من القرية المصرية" كل من: حمدي زايد عبد الحافظ "محافظة الشرقية" المركز الأول، ماهيناز عصام عبد الرحمن "محافظة الشرقية" المركز الثاني، كريمة مختار عبد الحارس "محافظة الأقصر" المركز الثالث.وفاز بمسابقة "نساء فاعلات" كل من: مرفت محمد حسين "محافظة الجيزة" المركز الأول"، تيسير حمادة العفيفي "محافظة البحيرة" المركز الثاني، عبد الله عبد العاطي عبد السلام "محافظة القاهرة" المركز الثالث.وفاز بمسابقة "بيوت مضيئة": ليلى عبد العال محمد "محافظة الجيزة" المركز الأول"، أمنية جلال الجيوشي "محافظة الجيزة" المركز الثاني، ميرنا سامي محمد إبراهيم "محافظة القاهرة" المركز الثالث.وأسفرت نتائج مسابقة "كل يوم خطوة" عن فوز كل من: سهيلة خالد عزب "محافظة القاهرة" عن "ورشة الجلود الصناعية" بالمركز الأول، نجاح شريف سلامة "محافظة القاهرة" عن ورشة "التطريز الوبري" بالمركز الأول مكرر.وأسفرت نتائج مسابقة "أفضل سيناريو فيلم روائي قصير عن كورونا" بقصر السينما عن فوز كل من: أحمد محمد الصادق "محافظة الجيزة" المركز الأول عن سيناريو "Surprise"، وفوز مصطفى عادل مصطفى "محافظة الجيزة" المركز الثاني عن سيناريو "ليل 2020"، وفوز نهار حسب الله "من دولة العراق" المركز الثالث عن سيناريو "إكسسوار بشري".أما مسابقة "مبدعون أون لاين" في المجالين الأدبي والفني فجاءت نتائجها كالتالي:في مسابقة الشعر أسفرت نتائج المسابقة عن فوز كل من: عادل حسان عدلي محمد السيد "محافظة الدقهلية" المركز الأول، ريتاج سامح محمد رشدي "محافظة الدقهلية" المركز الثاني، غادة كمال الدين محمد حسين "محافظة الإسكندرية" المركز الثالث.وفي مسابقة القصة القصيرة أسفرت نتائج المسابقة عن فوز كل من: محمد أحمد صالح محمد "محافظة أسيوط" المركز الأول، يوسف نبيل طلعت السيد فياض "محافظة الغربية" المركز الثاني، محمد عبد الله عبد العاطي عبد السلام "محافظة الجيزة" المركز الثالث.وأسفرت نتائج مسابقة المقال عن فوز كل من: دعاء أحمد محمد عبد الحميد "محافظة الشرقية" المركز الأول، سهيلة هاني جودة أحمد "محافظة القليوبية" المركز الثاني، أروى صابر محمود رفاعي "محافظة أسوان" المركز الثالث.أما مسابقة الرسم فأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كل من: سارة أسامة السيد عبد الرازق "محافظة كفر الشيخ" المركز الأول، محمد سعيد السيد "محافظة الإسكندرية" المركز الأول مكرر، محمد أسامة يونس عبد العزيز "محافظة دمياط" المركز الثاني، حلا سيد كامل مصبح "محافظة القاهرة" المركز الثالث، يمنى عصام عبد العال أحمد "محافظة الجيزة" المركز الثالث مكرر.وفي مسابقة العزف والموسيقي أسفرت نتائج المسابقة عن فوز كل من: وائل إسكندر نجيب حنا "محافظة بني سويف" المركز الأول، رودينا سيد كامل مصبح "محافظة القاهرة" المركز الثاني، يوسف هشام متولي السيد "محافظة القاهرة" المركز الثالث.أما مسابقات الطفل، ففاز بجوائز مسابقة "حكاية وفزورة" 13 متسابقا، وفاز بجوائز مسابقة "معلومة وأثر" 25 متسابقا، وسيتم التواصل مع الفائزين من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل لتسليم الجوائز.