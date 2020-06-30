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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 16 من مُسلحي طالبان

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:14 م
طالبان
طالبان
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أعلن الجيش الأفغاني، الثلاثاء، أن حركة طالبان تكبدت خسائر فادحة خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم جوزجان شمالي أفغانستان.

وأكد الجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة- برس) الأفغانية، مقتل 7 من مسلحي طالبان وإصابة 4 آخرين خلال العمليات التي نفذتها القوات الأفغانية في مناطق متفرقة بإقليم جوزجان.

وأضاف البيان أن قوات الأمن دمرت أيضًا دراجتين ناريتين، إلى جانب بعض الأسلحة والذخائر، مُشيرًا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير سيارة مصفحة تابعة لعناصر طالبان.

كما أكد الجيش الأفغاني، في بيان آخر، أن قوات الأمن قتلت 5 مسلحين ودمرت بعض الأسلحة خلال صد هجوم لطالبان في إحدى مناطق إقليم جوزجان.

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