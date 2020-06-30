موريتانيا: 126 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4363.وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف، في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية الرسمية مساء اليوم الثلاثاء: إن الوزارة أجرت 1076 فحصًا وسجلت إصابة 126 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وسجلت كذلك تعافي 125 مصابًا، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1622 شخصًا، فيما وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 126، بينما يواصل 2612 مصابًا علاجهم بالمستشفيات.