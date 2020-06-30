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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: 126 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:13 م
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4363.

وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف، في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية الرسمية مساء اليوم الثلاثاء: إن الوزارة أجرت 1076 فحصًا وسجلت إصابة 126 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وسجلت كذلك تعافي 125 مصابًا، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1622 شخصًا، فيما وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 126، بينما يواصل 2612 مصابًا علاجهم بالمستشفيات.

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