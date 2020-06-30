ارتفاع مستوى ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو

أظهرت بيانات حديثة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستوى ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو الجاري، مع تخفيف تدابير البقاء في المنزل بما أنعش الآمال بإمكانية التعافي الاقتصادي.وأوضح مؤشر مؤسسة "المجلس الاستشاري للأعمال" الأمريكي بشأن ثقة المستهلكين ارتفاع المستوى إلى 1ر98 نقطة خلال الشهر الجاري، بينما كانت توقعات الخبراء بزيادة في المؤشر إلى 91 بعد أن كان نحو 86 نقطة في شهر مايو الماضي.وقال لين فرانكو كبير الخبراء بالمؤسسة، في تصريح له اليوم: إن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والتدابير الخاصة بمواجهة مطالبات إعانات البطالة ساعدت في زيادة ثقة المستهلكين وعززت من تقييمهم للظروف الراهنة.وأضاف أن مؤشر دراسة الوضع الحالي يشير إلى أن الحالة الاقتصادية الأمريكية، رغم ذلك، ما تزال ضعيفة، وبالنظر نحو الأمام، فإن المستهلكين أقل تشاؤما بشأن توقعات المدى القريب، لكنهم في نفس الوقت لا يتوقعون طفرة في الأنشطة الاقتصادية خلال تلك الفترة.