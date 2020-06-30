رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: 30 يونيو تشبه الخروج على خورشيد باشا وطرده

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:08 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي إن من يذكر 30 يونيو لا بد أن يعود بذاكرته ليوم 13 مايو 1805 الذي يربط بينهما رابط فرض إرادة الشعب المصري، ما أشبه الليلة بالبارحة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء: "في 13 مايو الشعب المصري طرد خورشيد باشا وطلب أن يتولى محمد علي الحكم، وفي 30 يونيو طرد المصريون محمد مرسي وأعوانه، وطالبوا السيسي بتولي الحكم".

ولفت إلى أن 30 يونيو يعتبر تاريخ انطلاق إرادة الشعب المصري لتغيير الواقع المرير الأليم، حيث كادت مصر أن تضيع، ولكن الشعب المصري بإرادته وقوته وجيشه وشرطته كان له رأي آخر.

وأردف: "يوم 13 مايو 1805 يوم تاريخي ومفصلي وفارق في تاريخ الشعب المصري عندما انتفض ضد الظلم والطغيان، وقرر أن يفرض إرادته على الجميع".

وتابع "الديهي" أن الشعب المصري كان في حالة فقر وعوز وانبطاح تحت حكم خورشيد باشا الوالي العثماني لمصر، وفي يوم 13 مايو 1805 قال الشعب المصري بكافة طوائفه لا للحكم العثماني وأنهوا عهدا ظلاميا للحكم العثماني، وطالبوا بأن يكون الشعب المصري صاحب الكلمة العليا والحق الأصيل في اختيار من يحكمه، وأن ينصاع الآخرون لقرار الشعب بإسناد المسئولية لـ محمد علي باشا، الجندي الضابط المقاتل الشجاع.

ونوه بأن ما حدث مع محمد علي، الذي استمر لـ6 سنوات في محاربة المماليك، والعمل على بناء الجيش المصري وتسليح الجيش، والعمل على تحقيق نهضة في كافة المجالات، وعمل على تطوير التعليم- حدث عقب ثورة 30 يونيو بخوض الرئيس عبدالفتاح السيسي حربا ضروسا ضد الإرهاب، وبدأ في إعادة بناء الدولة المصرية في كافة المجالات تزامنًا مع الحرب على الإرهاب، مشددًا على أن الرئيس السيسي يقود أكبر محاولة لتغيير الواقع مثلما فعل محمد علي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الكمامة» شرط أساسي.. «التعليم» تعلن إجراءات حاسمة بشأن انتظام العمل من 1 يوليو

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي 2020 بالتفصيل

تعاون إماراتي أمريكي في البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف أنقاض مبانٍ غريبة على المريخ

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

«عواض» يعتمد نتائج مسابقات ليالي رمضان بقصور الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

«التشكيليين» تنفي حزمة شائعات.. وتؤكد: جار تخصيص شقق للأعضاء من الإسكان

«المقام العالى».. الخميس المقبل «أونلاين»