العدل: 30 يونيو قضت على مشروع الخلافة العثمانية في المنطقة

هنأ عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، الشعب المصرى، بمناسبة حلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التى نجحت فى القضاء على مشروع تنظيم الإخوان الذى سعى إلى تأسيس حكم دينى مستبد كان يستهدف تحويل مصر إلى رافعة لإحياء مشروع "الخلافة العثمانية" والأطماع التركية فى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط.وقال "إمام"، في بيان له، إن مصر وبعد 7 سنوات من ثورة 30 يونيو، حققت نجاحات فى عدد من الملفات يأتى على رأسها تنويع مصادر التسليح ورفع تصنيف الجيش إلى المرتبة التاسعة عالميًا، وخلق منطقة عازلة فى الشرق الليبى تحت قيادة جيش وطنى ليبى يتمتع بحاضنة شعبية، وإنجاز إصلاح مالى وتدشين البنية التحتية لعدد من محاور التنمية وفق المخطط العمرانى مصر 2050، وهو ما يضع البلاد على طريق مستقبل اقتصادى واعد، لكن مع ذلك تبقى أمام مصر مجموعة من التحديات الخطيرة يأتى فى مقدمتها سد النهضة، وتفكيك الفكر المتطرف والاستثمار فى الرأس مال البشرى والاجتماعى: التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية والاجتماعية ومكافحة الفقر، وإصلاح الإعلام والمؤسسات الثقافية.وأضاف إمام، أن القضاء على الفكر المتطرف يظل أحد التحديات الخطيرة أمام الدولة المصرية.