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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» عن مقترح إضافة 5% على مجموع كل طالب ثانوي: مرفوض تماما

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:55 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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ثارت حالة من الجدل حول مقترح تقدمت به النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، والتي طالبت بمنح طلاب الثانوية العامة لهذا العام 5% درجات تضاف على المجموع النهائي وذلك تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لـ"الدستور"، أن هذا المقترح مرفوض تماما داخل الوزارة وليس له أي فائدة ولم يتم مناقشته أو دراسته من الأساس.

وبالرجوع إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأخذ رأيه في هذا الاقتراح البرلماني قال: لا تعليق

وحول هذا قالت الدكتورة مايسة فاضل أستاذ علم النفس التربوي بالمركز القومي للامتحانات، إنها ترفض هذا المقترح، مؤكدة أن ضرره سيكون أكثر من نفعه وسيقوم بعمل تضخم في الدرجات بشكل وهمي.

وأضافت "فاضل" لـ"الدستور" أن الدرجات سيتم تضخيمها دون أن تعبر عّن مستوى الطلاب، موضحة: "لما نضيف لكل طالب 5%؜ على مجموعه هيستفادوا إيه؟".

واستكملت: "نحن نريد جيل قوي فاهم يتعامل مع الطوارئ ونريد أيضا تقييم الأداء الحقيقي للطلاب، فإضافة 5%؜ على مجموع كل طالب يشجعهم على اللا مبالاة"، متابعة: "أعلم جيدا مدى تعب أعصاب أولياء الأمور ولكن من الضروري أن نقول أشياء مفيدة للطلاب وواقعية ولا يصح أن يدخل طالب ضعيف جامعة مرموقة بسبب التسهيلات".






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