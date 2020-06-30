تطهير كلية الآداب قبيل الامتحانات بدمياط (صور)

نظم طلاب كلية الآداب جامعة دمياط، تحت إشراف الدكتور حامد الفار، وفرق متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري، تحت إشراف أحمد عوض، الأمين العام، حملة لتطهير وتعقيم كلية الآداب قبيل أداء امتحانات نهاية العام للفرق الدراسية النهائية وقبيل امتحانات التربية العسكرية.وتم تعقيم مدرجات الامتحانات ووضع إشارات للطلبة لعدم التزاحم، واتخاذ إجراءات احترازية لعدم حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، كما تستمر حملة التعقيم في عدد من الكليات بجامعة دمياط، بعد اعتماد وإعلان جداول الامتحانات للفرق النهائية.