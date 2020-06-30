13 قتيلا في انفجار داخل مركز طبي بإيران

أفادت وكالة رويترز، بسقوط 13 قتيلا في الانفجار الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، في مركز طبي شمالي العاصمة الإيرانية طهران.وكانت أنباء عاجلة أفادت قبل قليل بسماع دوي انفجار في منطقة شمال العاصمة الإيرانية طهران.وذكرت وكالة أنباء إيرانية "إيسنا" أن الانفجار الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في منطقة تجريش.