محمد عبدالعزيز: الإخوان تنظيم إرهابي لا يمكن التحالف معه

قال محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر كانت مختطفة قبل 7 سنوات من تنظيم إرهابي شعاره "إما نحكمكم أو نقتلكم".وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة لقناة صدى البلد للذكرى السابعة لثورة 30 يونيو: "الإخوان في كل خلاف مع خصم سياسي استخدموا الدين في تشويهه وتكفيره وقتله، بداية من النقراشي باشا والخازندار، ثم عبدالناصر، والتحالف مع السادات ثم الانقلاب عليه واغتياله".وأردف: "تنظيم لا يمكن التحالف معه ولا الوصول لحلول وسط ولا التفاهم سياسيا معه، ولم نكن نواجه الإخوان فقط، وإنما مخطط يرتب شكل المنطقة بطريقة تخدم المخطط الصهيوني".وتابع: "لكن مصر أقدم دولة في التاريخ ولا يمكن أن تصل للتمزيق الداخلي بسبب الإخوان، وإنما جميع المصريين كانوا في لوحة وطنية خلال ثورة 30 يونيو".وأكد أن عينيه خلال ثورة 30 يونيو لم تتمكن من رؤية آخر صفوف الثوار، حيث كان هناك طوفان من الشعب المصري خرج لاسترداد دولته وينتصر لها على جماعة الإخوان الإرهابية.