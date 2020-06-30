اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

نفى اتحاد بنوك مصر مشاركة بنوك مصرية في تمويل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي.وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان اليوم، إن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاركة بنوك مصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا.وأضاف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول، لافتا إلى أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.