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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الفرسان أزاحوا الخرفان».. هاشتاج جديد لـ أحمد موسى بمناسبة 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:52 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #الفرسان_أزاحوا_الخرفان في الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وقال موسى، خلال «التغطية الخاصة» التي تذاع عبر قناة «صدى البلد »، في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن الفرسان شعب مصر العظيم الـ100 مليون أزاحوا الخرفان عصابة تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأضاف موسى: "مصر لم تشهد ثورة عبر تاريخها بهذا العدد الحاشد، وسنة واحدة كانت كفيلة للثورة على الإخوان الإرهابيين".

وأردف: "من شارك في ثورة 30 يونيو عليه أن يفخر في الذكرى السابعة لأعظم ثورات الكون".

وتابع أن أحكام التنظيمات الإرهابية هي عدم ترك الحكم بمجرد الوصول إليه، وكانوا يخططون لذلك لولا انحياز القوات المسلحة للشعب المصري.

وعرض موسى، مجموعة من اللقطات لملايين المصريين في الميادين، مؤكدا أنهم استمروا منذ 28 يونيو وحتى 5 يوليو.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع كانت واضحة في أبريل بأنه لن يسمح بتهديد الشعب المصري.

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