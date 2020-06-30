ورقة داعش.. أردوغان يتبنى أكثر من 10 آلاف إرهابي لخدمة أطماعه

كشفت تقارير غربية عن وجود روابط جديدة بين الرئيس التركي رجب أردوغان وعناصر تنظيم داعش الإرهابي من الأتراك، حيث يستغلهم أردوغان في عمليات إرهابية لصالحه أو العمل على ابتزاز الدول بورقة «داعش» الرابحة.وذكر موقع «تركيا الآن» أن منظمة «مجموعة الأزمات الدولية» أوضحت في تقرير لها، عن عودة نحو 10 آلاف تركي انضموا إلى التنظيم الإرهابي لبلادهم، فيما تكتفي السلطات التركية بسجن بعضهم مدة لا تزيد عن 3 سنوات، قبل أن تطلق سراحهم، دون اي ضمانات بعدم ممارسة العمل الإرهابي.وأوضح تقرير المنظمة غير الحكومية، أن عدد المواطنين الأتراك الذين ينضمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وعادوا إلى تركيا، يتراوح بين 5 آلاف إلى 9 آلاف شخص.وأوضح التقرير أن العائدين من داعش إلى تركيا، عادة ما يقضون في السجن 3-4 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، معتبرة أن ذلك ليس حلًا، طالما لم تتبين السلطات عدم انتماء هؤلاء الأشخاص إلى التنظيم إيديولوجيًا.