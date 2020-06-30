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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:38 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر
كريم أنور
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قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إنه في اليوم الذي أعاد فيه المصريين دولتهم (30 يونيو) نتفقد عددًا من المشروعات الخدمية التي تتم على أرض المدينة الباسلة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا للمحافظة، لتعود كسابق عهدها عروسًا للبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي يبذل كل جهده للوصول لذلك.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية للمحافظ والتي رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة والتي بدأها بميدان مصر بمنطقة الزرارير لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والتنسيق الحضاري التي تتم به.

أشار صقر إلى أن الميدان كان يكتظ بالعشوائيات والاشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور وتسيء إلى الشكل العام، والآن، نراه بهذا الشكل الحضاري الجمالي الذي سيستكمل بأعمال الرصف والمسطحات الخضراء والزهور والمجسم الجمالي للميدان، مع تركيب أعمدة ديكورية جمالية للإنارة العامة للميدان.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيف وتطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمنطقة كساحات انتظار مؤقتة للسيارات، لمنع التعدي عليها ومنع رمي المخلفات بها لحين بدء أعمال التطوير.

نبّه المحافظ على رئيسي حي السويس والأربعين بضرورة أن يقوم أصحاب العقارات المطلة على الميدان بطلاء وجهات المباني لتتناسب مع الشكل الحضاري للميدان، مشددًا على سرعة انتهاء الأعمال ليصبح ميدان حضاري ومحورًا مروريًا جديدًا يربط منطقة الملاحة والزراير والمحروسة بشارعي النيل وصلاح نسيم.

كما أشار إلى أن المحافظة تشهد هذه الأيام عدة مشروعات للانتهاء من مشاكل مياه الشرب بمدينتي السلام 1و2 وخطة شاملة لتطوير وصيانة خطوط الصرف الصحي بعدة مناطق بالأحياء.

في نهاية الجولة، أكد المحافظ على رئيس حي فيصل وشرطة المرافق برفع الاشغالات والأكشاك المخالفة بمنطقة المميز بحي فيصل والحفاظ علي ما تم تطوير بالمنطقة التي يتم حاليًا إنشاء مستشفي السويس الجديد للتأمين الصحي بها.

رافق المحافظ في الجولة العميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين وأمل إبراهيم رئيس حي السويس وفاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل والعميد محمد رشاد، مدير ادارة المرور والمهندس وجدي السيد، مدير عام الطرق ومساعدي رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والشعبة الهندسية وجهازي التجميل والنظافة والشركات المنفذة لاعمال التطوير.
اللواء عبد المجيد صقر
أعمال التطوير
اللواء عبد المجيد صقر
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
أعمال التطوير
اللواء عبد المجيد صقر
أعمال التطوير
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
أعمال التطوير
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
اللواء عبد المجيد صقر
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
اللواء عبد المجيد صقر
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
اللواء عبد المجيد صقر
أعمال التطوير
اللواء عبد المجيد صقر
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
أعمال التطوير
اللواء عبد المجيد صقر
أعمال التطوير
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
أعمال التطوير
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
اللواء عبد المجيد صقر
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
اللواء عبد المجيد صقر
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير في ذكرى 30 يونيو (فيديو)

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