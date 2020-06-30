مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

انتشر، خلال الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي وجود تماسيح في ترعة المريوطية، وهو ما أثار التساؤلات حول حقيقة الأمر.وكشفت وزارة البيئة، على لسان مصدر مسئول لـ"الدستور"، عن أنه لم يرد أي بلاغ رسمي من أي مواطن أو جهة بوجود تماسيح بترعة المريوطية.وأكد المصدر أن قطاع المحميات المسئول عن رصد أي حيوانات أو طيور سواء داخل المحميات أو خارجها سوف يدرس الفيديو المنشور للتأكد من مدى صحته أو عدمه، وتم التوجيه بتشكيل لجنة من قبل المختصين لمعاينة الترعة على الطبيعة للتأكد من وجود التماسيح والتعامل معها حال وجودها.