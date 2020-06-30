فلوريدا تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 آلاف و93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في فلوريدا ارتفع بذلك ليصل إلى 152 ألفًا و434.يُشار إلى أن العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ككل يتخطى 2.6 مليون شخص.