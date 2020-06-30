موسكو: تركيا لن تستطيع نقل منظومات «إس-400» دون إذن من روسيا

أكدت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن إعادة تصدير منظومات "إس-400" التي وردتها روسيا لتركيا، لأي دولة ثالثة بدون إذن من الجانب الروسي أمر مستحيل.وقالت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ماريا فوروبيوفا، اليوم الثلاثاء: "يتوجب على مشتري معداتنا، قبل قيامه بتصدير المنتجات العسكرية، أن يقدم للجانب الروسي شهادة المستخدم النهائي، لذا فإن تسليمها أو إعادة تصديرها لدول ثالثة بدون إذن من الجانب الروسي مستحيل".وكان السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون تيون اقترح إضفاء تعديل على القانون حول آلية الموافقة على المشتريات الدفاعية (NDAA)، ليكون من الممكن شراء "إس-400" ضمن برنامج الجيش الأمريكي لشراء الصواريخ، بشرط تعهد أنقرة بعدم تخصيص إيراداتها من هذه الصفقة لشراء معدات عسكرية غير متطابقة مع معايير الناتو.وأثار شراء أنقرة "إس-400" توترات في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة التي طالبت أنقرة مرارا بالتخلي عن هذه الصفقة.