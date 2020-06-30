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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحرية المصرى: ذكرى٣٠ يونيو بمثابة موقف راسخ في أذهان المصريين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:23 م
مؤمن سيد
مؤمن سيد
إسلام نصير
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أكد مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي وعضو المكتب السياسي بحزب الحرية المصري إن الذكرى السابعة لثورة 30 من يونيو، تعد بمثابة موقف راسخ في أذهان وقلوب كل المصريين الذين نجحوا فى إبهار العالم بهذه الثورة غير المسبوقة فى تاريخ البشرية جمعاء، حيث استعاد الشعب المصرى الدولة المصرية واستردها بعد أن كان مخططًا لتقسيمها، والتفرقة بين أهلها وإشعال الفتن بها من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف سيد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء ليعطي ذكرى لكل من يعيش بهذا الوطن، فاستطاع أن يحدث طفرة في جميع المجالات التي مست جموع المواطنين من المسن إلى الشاب، وواجه تحديات كبيرة وصمد أمامها وما زالت التحديات قائمة، ولكن نرى جميعًا أن الرئيس يسير بعجلة التنمية دون وقوف أمام أي تحديات أو معوقات.

وتابع: الشباب المصرى حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وأصبح له دوره الكبير فى المشاركة السياسية والتمكين في جميع المنصات السياسية بداية من تمثيل مشرف لنواب الشباب بداخل مجلس النواب إلى وجود كيان شبابى قوى، كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتعيين نواب محافظين ووزراء من الشباب، كما أن المرأة المصرية حظيت باهتمام كبير وتولت المناصب التنفيذية رفيعة المستوى بمختلف مؤسسات الدولة.

وتقدم بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زعيم مصر العظيم، الذي نثق به ثقة كبيرة وبلا حدود وسنظل ندعمه ونقف بجانبه ونؤيد قراراته، لأننا نعلم مدى عشقه لهذا الوطن، ومحاولاته لأن تكون مصر من أكبر دول العالم.

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