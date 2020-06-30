محافظ بنى سويف يشكر تنسيقية الأحزاب لدعمها المنظومة الصحية بالمحافظة

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الدور المهم الذي يقومون به في دعم جهود المحافظة في مختلف المجالات، خاصة الدور المهم في دفع جهود مجابهة تداعيات فيروس كورونا، والذي يجسد على أرض الواقع انخراط كل فئات ومؤسسات الدولة والمجتمع في خدمة المجتمع والنهوض به، من خلال العمل بروح الفريق الواحد من أجل المصلحة العامة، والحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره، ومواجهة كل تحدياته.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة ببني سويف لأحزاب: "المؤتمر، الحرية المصري، حماة الوطن، النور"، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وممثلي الأحزاب السادة "الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة الوطن، والمهندس عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب أمين حزب الحرية المصري ببني سويف، والأستاذ وليد سليم أمين حزب المؤتمر ببني سويف، والأستاذ محمد محروس الأمين المساعد لحزب النور ببني سويف"، وذلك على خلفية قيام التنسيقية بالتبرع بمستلزمات طبية ووقائية لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة في مجابهة تداعيات كورونا.وناقش محافظ بني سويف كل السبل الممكنة والآليات المتاحة لتعظيم دور التنسيقية في مختلف المجالات التنموية بالمحافظة، مؤكدا أهمية دور التنسيقية، خاصة وأنها تجمع بين عنصرين محوريين وهما: الشباب الذي لديه الطاقة والقدرات والانتماء لوطنه، والعمل الحزبي والسياسي، وذلك يدعم دور التنسيقية في خدمة المجتمع في مختلف المناحي.وعقب اللقاء اصطحب نائب المحافظ السيد بلال حبش ممثلي التنسيقية لتسليم مديرية الصحة المستلزمات الطبية، حيث أكد نائب المحافظ أن التنسيقية بادرت بشكل مستمر في دعم جهود المحافظة، ودعم خطتها لمجابهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى التواصل الدائم مع التنسيقية في عدد من المجالات التنموية، لا سيما وأن منظومة العمل بالمحافظة تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم من ضمن ركائزها الأساسية حشد كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية والعمل وفق أهداف محددة ورؤى موحدة لخدمة المجتمع السويفي.وشملت قائمة التبرعات التي أشرف نائب المحافظ على تسليمها، في حضور وكيل الوزارة: ماسك 14.400، كحول 1.765، بدلة طبية 40، جوانتي 6000، جاون طبيب 700، فيس شيلد 250، كانيولا 500، سرنجات 1600، بلاستر طبي 100، صابون سائل 600 لتر.