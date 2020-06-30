رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محافظ بنى سويف يشكر تنسيقية الأحزاب لدعمها المنظومة الصحية بالمحافظة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:19 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
تقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الدور المهم الذي يقومون به في دعم جهود المحافظة في مختلف المجالات، خاصة الدور المهم في دفع جهود مجابهة تداعيات فيروس كورونا، والذي يجسد على أرض الواقع انخراط كل فئات ومؤسسات الدولة والمجتمع في خدمة المجتمع والنهوض به، من خلال العمل بروح الفريق الواحد من أجل المصلحة العامة، والحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره، ومواجهة كل تحدياته.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة ببني سويف لأحزاب: "المؤتمر، الحرية المصري، حماة الوطن، النور"، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وممثلي الأحزاب السادة "الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة الوطن، والمهندس عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب أمين حزب الحرية المصري ببني سويف، والأستاذ وليد سليم أمين حزب المؤتمر ببني سويف، والأستاذ محمد محروس الأمين المساعد لحزب النور ببني سويف"، وذلك على خلفية قيام التنسيقية بالتبرع بمستلزمات طبية ووقائية لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة في مجابهة تداعيات كورونا.

وناقش محافظ بني سويف كل السبل الممكنة والآليات المتاحة لتعظيم دور التنسيقية في مختلف المجالات التنموية بالمحافظة، مؤكدا أهمية دور التنسيقية، خاصة وأنها تجمع بين عنصرين محوريين وهما: الشباب الذي لديه الطاقة والقدرات والانتماء لوطنه، والعمل الحزبي والسياسي، وذلك يدعم دور التنسيقية في خدمة المجتمع في مختلف المناحي.

وعقب اللقاء اصطحب نائب المحافظ السيد بلال حبش ممثلي التنسيقية لتسليم مديرية الصحة المستلزمات الطبية، حيث أكد نائب المحافظ أن التنسيقية بادرت بشكل مستمر في دعم جهود المحافظة، ودعم خطتها لمجابهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى التواصل الدائم مع التنسيقية في عدد من المجالات التنموية، لا سيما وأن منظومة العمل بالمحافظة تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم من ضمن ركائزها الأساسية حشد كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية والعمل وفق أهداف محددة ورؤى موحدة لخدمة المجتمع السويفي.

وشملت قائمة التبرعات التي أشرف نائب المحافظ على تسليمها، في حضور وكيل الوزارة: ماسك 14.400، كحول 1.765، بدلة طبية 40، جوانتي 6000، جاون طبيب 700، فيس شيلد 250، كانيولا 500، سرنجات 1600، بلاستر طبي 100، صابون سائل 600 لتر.
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«يومان في الأسبوع».. «الأعلى للجامعات» يحدد نسبة حضور الطلاب بالعام الجديد

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كورونا

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

مفاجأة في «قطعة فهم» إنجليزي الشهادة الثانوية

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 799 جنيهًا

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي 2020 بالتفصيل

تعاون إماراتي أمريكي في البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف أنقاض مبانٍ غريبة على المريخ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

«التشكيليين» تنفي حزمة شائعات.. وتؤكد: جار تخصيص شقق للأعضاء من الإسكان

«المقام العالى».. الخميس المقبل «أونلاين»

«الحب على شواطئ دهب» رواية رومانسية لـ رمزى محمود