ضبط مسجل زرع 150 شجرة بانجو وسط زراعات القطن بالحامول

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مزارع "له معلومات جنائية"، مقيم بإحدى قرى مركز الحامول بكفرالشيخ لقيامه بزراعة النباتات المخدرة بقطعة أرض بمساحة فدان خاصة به بذات القرية.وعثر بقطعة الأرض على (150 شجيرة من نبات البانجو المخدر منزرعة وسط زراعات القطن).وبمواجهته اعترف بزراعتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.