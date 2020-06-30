الخارجية الكويتية تنفي طلبها نقل سفير الإمارات

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية "نفيًا قاطعًا"، ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي، حول طلب الكويت نقل سفير الإمارات صقر الريسي.وأشاد المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" الثلاثاء، بما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة، وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، معربا عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد في القادم من مسؤولياته.ودعا المصدر إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر هذه الأخبار، لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.