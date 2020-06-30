«السبكي»: مستمرون في مشروع التأمين الصحي الشامل بكل قوة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه الشهري اليوم الثلاثاء، بمحافظة بورسعيد بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ الإقليم اللواء عادل الغضبان، بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في شهر يوليو عام ٢٠١٩.وافتتح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، جلسة مجلس إدارة الهيئة، لاستعراض محاور الهيئة من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة والاعتماد والمحور المالي والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتوفير الأدوية والمستلزمات ومتابعة البنية التحتية وأعمال التطوير ومحور الرقابة والمتابعة واحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات.وأشار السبكي إلى أن تزامن ذكرى تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مع ذكرى ثورة 30 يونيو يؤكد أن رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستثمر في بناء الإنسان المصري، وخاصة في القطاع الصحي، فبدون صحة لن يكون هناك تنمية وقيادة للمستقبل.وأكد السبكي الاستمرار في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل بكل قوة حيث أن صحة الإنسان المصري تعني صناعة مستقبل مشرق للبلاد.