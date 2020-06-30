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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يرفع حظر السفر عن القادمين من 15 دولة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:05 م
رفع حظر السفر
رفع حظر السفر
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أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع حظر الطيران المؤقت تدريجيًا عن المسافرين القادمين من 15 دولة إلى دول أوروبا، على أن تظل القائمة تحت المراجعة الدائمة ويتم تحديثها كل أسبوعين.

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أنه بناء على معايير وشروط مُعينة ينبغي على الدول الأعضاء رفع قيود السفر عن حدودها الخارجية على القادمين من الجزائر والمغرب وتونس وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وجورجيا وصربيا ومونتينيجرو ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وأوروجواي، وأخيرا الصين التي ما زالت قيد الانتظار حتى تؤكد أنها ستسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي دخول أراضيها.

أوضح المجلس أن المعايير، التي تم على أساسها تحديد تلك الدول فيما يخص وضع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تتضمن إجراءات احتواء المرض بما في ذلك التباعد الاجتماعي إضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المجلس أن الدول ينبغي أن تلبي عدد من الشروط ليتم رفع حظر السفر عنها، أولها أن يكون عدد حالات الإصابة الجديدة خلال آخر 14 يومًا لكل 100 ألف مواطن قريبة أو أقل من متوسط دول الاتحاد الأوروبي، وأن يكون لديها توجه ثابت أو تنازلي فيما يخص عدد الإصابات الجديدة، كما يتم الأخذ في الاعتبار استجابة الدولة ككل للأزمة بما في ذلك المعلومات المتاحة ومدى الاعتماد على تلك المعلومات والاختبارات ورصد الحالات واحتواؤها وعلاجها والإبلاغ عنها.

كانت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تحظر السفر من وإلى دول الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي خلال بداية أزمة تفشي فيروس كورونا عندما شهدت إيطاليا وبعض دول أوروبا انتشارا واسعا للمرض.

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