مصر لديها أدواتها لحماية النيل.. 11 رسالة حاسمة لـ«شكري» بشأن سد النهضة

وجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، عدة رسائل قوية وحاسمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، خلال حواره لقناتي "سكاي نيوز" و"العربية".وحملت تصريحات الوزير شكري رسائل واضحة خلال اللقاءات الإعلامية تمثلت في الآتي:1) أبدت مصر مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الإثيوبية.2) مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة، وننخرط في جميع الجولات التفاوضية بحسن نية، ويجب التركيز خلالها بشكل رئيسي على الجوانب الفنية المرتبطة بملء وتشغيل السد.3) لجأت مصر في أكثر من مناسبة للمسار الإفريقي بشأن قضية سد النهضة، وتأمل في أن تكلل الجولة القادمة من المفاوضات بالتوصل لنتائج إيجابية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.4) هناك تفهم من قبل مجلس الأمن الدولي لخطورة القضية، وأن إقرار المجلس بولايته في نظر القضية يأتي انطلاقًا من أنها تُهدد السلم والأمن.5) مشروع القرار المصري المُقدم لمجلس الأمن لا يخالف المسار الإفريقي وإنما يُعزز من مخرجات اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي.6) التنسيق المصري مع السودان في قضية سد النهضة يهدف إلى الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب.7) مصر لا تقف حجر عثرة أمام التوصل لاتفاق، وتعتز بالعلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والاثيوبي، وسعت خلال السنوات الست الماضية بتوجيه من رئيس الجمهورية إلى تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية.8) التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة هو أمر مُمكن في حال وجود إرادة سياسية، وهو الأمر الذي أبدته مصر عند توقيعها على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة بمساعدة البنك الدولي.9 ) مصر لديها من الأدوات والوسائل ما يُمكنها من الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل وضمان عدم الإضرار بالأمن القومي المصري.10 ) مصر لم تغفل المسار الإفريقي في أية مرحلة، بل لجأت إليه منذ بداية الأزمة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، ولدينا ثقة في الرئاسة الجنوب إفريقية للاتحاد الإفريقي.11) هناك آفاق كبيرة للتعاون والتكامل على مستوى القارة، خاصة في قطاع الطاقة، حيث نجحت مصر والسودان في تدشين خط ربط كهربائي بينهما، وهناك مجال للتوسع في شرق أفريقيا ومع إثيوبيا.