الصحة العالمية: سنطّلع على الدراسة الخاصة باكتشاف إنفلونزا الخنازير فى الصين

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء: إنها ستطّلع "بحرص" على الدراسة التي نشرها أمس باحثون صينيون وأعلنوا فيها اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الخنازير في الصين قادر على إصابة البشر والانتشار بشكل وبائي.وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان لندميير: "إنه على المجتمع الطبي العالمي أن يكون منتبهًا ويواصل المراقبة حتى في ظل تفشي جائحة (كورونا)، مؤكدًا أن نتائج الدراسة أبرزت أهمية ألا يتقاعس العالم عن مراقبة الإنفلونزا، حسب ما نقلت شبكة (سي بي إس نيوز) الإخبارية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.وكشفت دراسة نشرتها دورية علمية أمريكية أمس اكتشاف باحثين صينيين لنوع جديد من إنفلونزا الخنازير أطلقوا عليه اسم (جي 4) متحدّر جينيًا من سلالة (إتش1 إن1) التي سببت وباء عالميًا في 2009، محذّرين من أن الفيروس الجديد قادر على التسبب في وباء جديد.وقال العلماء الصينيون القائمون على الدراسة - وهم فريق من جامعات صينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الفيروس يملك "جميع السمات المميزة الأساسية ليكون قادرًا على التكيف لإصابة البشر".